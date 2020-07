Esporte Stock Car chega a Goiânia com desafios impostos pela pandemia da Covid-19 Principal categoria do automobilismo desembarca em Goiânia e terá de lidar com série de restrições para iniciar a temporada

Após quase cinco meses de atraso, a temporada 2020 da Stock Car está prestes a iniciar em um contexto que nos últimos meses se tornou normal no mundo do esporte. Devido a pandemia do coronavírus, determinações que têm objetivo de mitigar as chances de transmissão da Covid-19 serão habituais nos finais de semanas de provas. A primeira etapa será disputada no próximo dia ...