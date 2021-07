Esporte Stock Car altera datas, e Goiânia terá rodada dupla em setembro Categoria volta ao autódromo de Goiânia nos dias 18 e 19 de setembro

A Stock Car anunciou nesta sexta-feira (30) que inverteu as datas das etapas de Goiânia e Santa Cruz do Sul no calendário da temporada 2021. O autódromo Ayrton Senna, que tinha data original para receber o circo da categoria em 21 novembro, terá rodada dupla nos dias 18 e 19 de setembro, válidos pelas etapas 8 e 9. Segundo a Vicar, promotora da Stock Car Pro...