Esporte STJD pune Felipe Melo com 5 jogos de suspensão por gestos obscenos contra Santos Volante fez gestos apontando os órgãos genitais, após derrota por 2 a 0, no clássico, na 24ª rodada do Brasileirão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nesta segunda-feira o volante Felipe Melo, do Palmeiras, com cinco jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Em julgamento no Rio de Janeiro, o órgão determinou a sanção pelo jogador ter feito gestos obscenos para a torcida do Santos ao entrar no vestiário após a partida entre as duas equipes no estádio da Vila B...