STJD nega pedido do Brusque e mantém perda de três pontos por racismo

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negou nesta sexta-feira (8) o recurso do Brusque para reverter a perda de três pontos na Série B do Brasileiro em punição às ofensas racistas contra o jogador Celsinho, do Londrina. O relator do caso, Maurício Neves Fonseca, manteve ainda a suspensão de 360 dias imposta ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, J...