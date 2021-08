Esporte STJD nega mais um pedido de liminar e Caboclo segue afastado da CBF Tribunal já tinha indeferido um pedido similar de Caboclo, que contestava o afastamento inicial

O presidente do STJD, Otávio Noronha, indeferiu nesta quinta-feira (26) mais um pedido de liminar feito por Rogério Caboclo para derrubar a suspensão imposta pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro e voltar à presidência da CBF. Em 23 de julho, Caboclo deu entrada com um mandado de garantia contra a prorrogação da suspensão preventiva que recebeu, com duraçã...