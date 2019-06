Esporte STJD julgará na próxima terça-feira pedido de anulação de Botafogo x Palmeiras O agendamento ocorreu após o relator do processo, Auditor Decio Neuhaus, receber a documentação solicitada para a CBF: relatório do VAR na partida contra o Palmeiras, bem como áudios e imagens

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) agendou para a próxima terça-feira (18) o julgamento do pedido de impugnação de partida solicitado pelo Botafogo, que quer a anulação da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. O processo entrou na pauta da sessão itinerante que será realizada em Salvador, a partir das 10h30. O agendamento ocorreu apó...