Esporte STJD determina que CBF não homologue resultado de Botafogo x Palmeiras O time carioca reclama que o árbitro Paulo Roberto Alves Junior não poderia ter usado o VAR, o árbitro de vídeo, no lance de pênalti que originou o gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo César Salomão Filho, acolheu nesta terça-feira (28) o pedido do Botafogo para anular o resultado do jogo com o Palmeiras, realizado no último sábado (25). O órgão pediu à CBF para não homologar o resultado da partida, vencida por 1 a 0 pela equipe alviverde, e intimou o clube paulista para se manifestar s...