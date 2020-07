Esporte STJD derruba liminar e garante que só Fluminense transmita final da Taça Rio Com a decisão do STJD, o time tricolor passa a ser o único mandante do jogo e, com isso, a deter os direitos de transmissão da partida

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubou a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), que no fim da tarde desta quarta-feira havia estabelecido mando de campo compartilhado na decisão da Taça Rio, marcada para 21h30, no Maracanã, entre Fluminense e Flamengo. Com a decisão do STJD, o time tricolor passa a ser o único mandante do jogo e...