Esporte STJ suspende determinação de lockdown no DF e libera eventos esportivos Proibição ameaçava a realização de uma série de jogos de futebol previstos para Brasília nos próximos dias, entre eles a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, no domingo (11)

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins, suspendeu na manhã desta sexta-feira (9) os efeitos da decisão judicial que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal e proibia, entre outra coisas, atividades esportivas. Ele atendeu ao recurso do governo do DF contra a decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1...