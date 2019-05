Esporte STJ nega recurso da defesa e Ronaldinho Gaúcho segue sem poder deixar o Brasil O ex-jogador e seu irmão, Assis, foram condenados, em 2015, em um processo por dano ambiental na Justiça do Rio Grande do Sul

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o pedido de habeas corpus da defesa do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, e seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, e manteve a apreensão dos passaportes deles durante sessão realizada nesta terça-feira. Com a decisão, Ronaldinho e Assis não podem sair do Brasil ou renovar o passaporte até r...