STF marca sessão na quinta para decidir em 24 horas realização da Copa América

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para a próxima quinta-feira (10) o julgamento de ações que contestam a realização da Copa América no Brasil. O caso será analisado em sessão do plenário virtual que irá durar 24 horas. Nesse período, os ministros poderão incluir seus votos no sistema online. O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, rela...