Esporte Sterling marca 3 e Manchester City faz 5 a 0 no Brighton no Inglês Apesar do troféu assegurado pelo rival, o City exibe o melhor ataque do Inglês, com 91 gols, diante de 76 do Liverpool

Gabriel Jesus voltou a deixar sua marca neste sábado com a camisa do Manchester City, mas acabou ofuscado pela grande atuação de Raheem Sterling em mais uma goleada da equipe inglesa, sobre o Brighton, pelo placar de 5 a 0, em rodada do Campeonato Inglês. Sterling balançou as redes por três vezes, com direito até a gol bizarro, fora de casa. O triunfo assegurou m...