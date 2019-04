Esporte Spurs batem Nuggets, empatam série e levam decisão da vaga nos playoffs ao Jogo 7 Na rodada de quinta-feira, a franquia do Texas recebeu a do Colorado no ginásio AT&T Center, em San Antonio, e empatou o confronto em 3 a 3

No duelo mais equilibrado da primeira rodada dos playoffs da NBA, Denver Nuggets e San Antonio Spurs decidirão a vaga às semifinais da Conferência Oeste no sétimo e decisivo jogo da série. Na rodada de quinta-feira, a franquia do Texas recebeu a do Colorado no ginásio AT&T Center, em San Antonio, e empatou o confronto em 3 a 3 com a vitória por 120 a 103. A série...