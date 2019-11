Esporte Sport x Vila Nova: pernambucanos buscam acesso e goianos lutam contra a degola; veja escalações Com resultados da 36ª rodada, Vila Nova não pode ser rebaixado neste domingo (17). Só vitória contra Sport interessa

Após vitória do Coritiba, neste sábado (16), o Vila Nova não será rebaixado na Série B, neste domingo (17), mesmo que perca para o Sport. O Tigre visita o Leão na Ilha do Retiro, às 16 horas, mas mesmo não tendo chances de cair na 36ª rodada, precisa vencer o time rubro-negro para seguir em busca do milagre da permanência. Com 34 pontos, na 19ª colocação, o Vila N...