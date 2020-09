Esporte Sport x Goiás: time esmeraldino espera evoluir e deixar lanterna Com Larghi, Goiás quer mostrar melhor futebol diante do Sport, voltar a vencer e sair da última colocação

Todo mundo já sabe que o treinador Thiago Larghi é conhecido por ser estudioso, possui ideias de jogo que agradam, e uma parte do processo para implementar seu modelo no Goiás é de gerar um círculo virtuoso. A ideia é seguir o processo de evolução do desempenho, para conquistar resultados. Uma vitória neste domingo (6), inclusive, será de suma importância para dar sequên...