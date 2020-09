Esporte Sport vence, quebra invencibilidade do Grêmio e deixa lanterna do Brasileiro Com o resultado, a equipe de Jair Ventura pulou para o 14º lugar e soma sete pontos, mesma pontuação do Grêmio

O Sport deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (3), o time pernambucano marcou cedo e venceu o Grêmio por 2 a 1, com gols de Patric e Iago Maidana. Pepê fez o gol gremista, pela sétima rodada, na Arena. Com o resultado, a equipe de Jair Ventura pulou para o 14º lugar e soma sete pontos. O último agora é o Goiás. Já o Grêmio, que ta...