Esporte Sport vence o Bahia em Salvador e entra no G6 do Brasileirão Sport vai terminar a rodada dentro da faixa de classificação à Libertadores, e o Bahia continua próximo à zona de rebaixamento

Confirmando a boa fase, o Sport venceu o clássico contra Bahia na noite deste domingo (4) por 2 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Jair Ventura viajou ao Pituaçu após dez dias de preparação desde sua última vitória, contra o Corinthians. Hernane abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo e ampliou na etapa complementar com Marcão. Saldan...