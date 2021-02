Esporte Sport vence Inter no Beira-Rio, se afasta do Z4 e esquenta luta pelo título Partida foi cheia de tensão, com expulsão de Uendel ainda na metade do primeiro tempo e cartões distribuídos para jogadores e comissão técnica

O Sport surpreendeu o Internacional ao vencer a equipe colorada em pleno estádio Beira-Rio nesta quarta-feira (10), por 2 a 1, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi cheia de tensão, com expulsão de Uendel ainda na metade do primeiro tempo e cartões distribuídos para jogadores e comissão técnica no banco de reservas. Além do Sport,...