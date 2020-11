Esporte Sport vence Athletico e complica paranaenses em luta contra degola Com a vitória, o Leão deu um salto na tabela e chegou a 8ª posição com 24 pontos somados. Já o Furacão perdeu mais uma e agora é o vice-lanterna com 16 pontos

Jogando em casa, o Sport venceu o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, neste domingo (1), na Ilha do Retiro, em Recife. Thiago Neves marcou o único gol da partida. Foi a sétima partida consecutiva sem vitória do Athletico no Brasileirão, o que deixou a equipe paranaense em situação delicada na classificação do campeonato. Com a vitória, o Sport deu um salto na tab...