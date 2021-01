Esporte Sport pede anulação de jogo contra o Palmeiras e quer perícia no VAR Na partida contra o time paulista, o clube rubro-negro reclamou de um suposto pênalti a seu favor que acabou anulado

O Sport afirmou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (11), ter enviado ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para contestar as arbitragens de seus jogos no Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano ainda pediu a anulação da partida contra o Palmeiras ocorrida no último sábado (9), vencida pelos paulistas por 1 a 0, e a não utilização do VAR...