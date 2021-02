Esporte Sport e Red Bull Bragantino empatam sem gols na Ilha do Retiro Time pernambucano chegou a 42 pontos na tabela e fica perto de se livrar da ameaça do rebaixamento

Sport e Red Bull Bragantino não saíram do zero nesta segunda-feira (15). As equipes empataram sem gols na partida realizada na Ilha do Retiro, no Recife, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Sport chegou a 42 pontos na tabela, e fica perto de se livrar da ameaça do rebaixamento - a equipe permanece na 14º posição. Já o R...