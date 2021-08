Esporte Sport e Chapecoense empatam e afundam na zona de rebaixamento Sport segue dentro do Z-4, enquanto a Chape continua sem vencer nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro

Sport e Chapecoense desperdiçaram a chance de pensar em sair da zona de rebaixamento e empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (28), na Ilha do Retiro, em Recife, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão, agora com 16 pontos, vai passar mais uma rodada no Z-4. A Chape, com 7 pontos, continua na lanterna do campeonato. Na próxim...