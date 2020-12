Esporte Sport derrota o Coritiba e ganha respiro na briga contra o rebaixamento Com a vitória, o Sport chegou aos 28 pontos conquistados e subiu para a 15ª colocação

Jogando na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Coritiba por 1 a 0 pela 25ª rodada do Brasileirão e abriu sete pontos de vantagem da equipe paranaense, que segue na zona de rebaixamento. O gol do time de Recife foi marcado por Thiago Neves e deu um respiro na briga contra o rebaixamento. Com a vitória, o Sport chegou aos 28 pontos conquistados e subiu para a 15ª coloca...