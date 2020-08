Esporte Sport demite técnico Daniel Paulista após derrota para o São Paulo Substituto ainda não foi anunciado. Em cinco rodadas, três treinadores já perderam o emprego no Brasileirão

O Sport anunciou nesta segunda-feira (24) a demissão do técnico Daniel Paulista. A decisão foi tomada no dia seguinte à derrota para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, dentro de casa. O substituto ainda não foi anunciado. "O Sport Club do Recife comunica que Daniel Paulista não faz mais parte do comando técnico do Clube. O Leão agradece ao treinador, campeã...