Esporte Sport bate Ponte Preta de virada e conquista o acesso à Série A do Brasileiro Equipe chegou ao quinto jogo de invencibilidade e foi para 67 pontos

O Sport está de volta à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano confirmou o acesso e o vice-campeonato da Série B ao derrotar a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1, em jogo de muita emoção realizado na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira, pela penúltima rodada da competição. Com o resultado, o Sport chegou ao quinto jogo de invencibilidade e foi pa...