Esporte Sport anuncia contratação de Jair Ventura para substituir Daniel Paulista

Horas após ter confirmado a demissão de Daniel Paulista, o Sport anunciou na noite desta segunda-feira (24), um dia pós ter sido derrotado pelo São Paulo, em casa, a contratação de Jair Ventura, 41, para assumir o comando técnico. "Jair Ventura é o novo técnico do Leão! Bem-vindo e que seja uma caminhada de muito sucesso com as cores rubro-negras", divulgou o club...