Sport acerta permanência de Barcia, após proposta do Goiás

O atacante Leandro Barcia não deve vir para o Goiás, ao menos até o final da Série A 2020. O Sport conseguiu estender o empréstimo do jogador, que permanecerá no Leão até o encerramento da atual edição do Brasileirão. A direção esmeraldina fez uma proposta de compra de 50% dos direitos econômicos do uruguaio, mas a preferência era do clube pernambucano que se acertou ...