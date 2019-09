Esporte Spartak Moscou será adversário de Corinthians e Palmeiras na Florida Cup de 2020 Nas próximas semanas, a organização do evento divulgará a tabela de jogos com os confrontos, mas Corinthians e Palmeiras farão as suas duas partidas contra Spartak Moscou e Atlético Nacional

Um dos clubes mais importantes e populares do futebol da Rússia, o Spartak Moscou está confirmado na Florida Cup de 2020, evento que vai ser realizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos (EUA), entre os dias 15 e 18 de janeiro. Maior campeão russo com 10 títulos, o time se une a Corinthians e Palmeiras, vencedores das últimas quatro edições do Campeonato Brasileiro, c...