Esporte Sou estrategista do futebol, diz técnico português mais antigo no Brasil A falta de modéstia, que ele vê como confiança em si mesmo, vem da constatação de que inovações táticas cada vez mais usadas no país já eram usadas por suas equipes na década passada

As primeiras viagens ao Brasil foram para visitar o irmão, funcionário de uma multinacional farmacêutica no início do século. Luis Miguel Gouveia era treinador nas categorias de base em Portugal e tentava manter viva a ligação do futebol. Sua carreira como goleiro havia sido encerrada aos 24 anos após duas cirurgias nos joelhos. As passagens pelo Rio de Janeiro começa...