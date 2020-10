Esporte Soteldo marca em provável despedida e Santos vence o Coritiba Peixe volta a campo no domingo (25) contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, às 16h. E o Coxa visita o Ceará no sábado (24), às 19h

Em meio à polêmica do caso Robinho, o Santos bateu o Coritiba por 2 a 1 no estádio Couto Pereira na noite deste sábado (17). A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Soteldo, de volta ao time após defender a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mostrou que fará falta se trocar o time paulista pelo Al Hilal, dos Emirados Árabes. O atac...