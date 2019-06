Esporte Soteldo é convocado pela Venezuela para Copa América, mas não desfalcará o Santos

O atacante Yeferson Soteldo foi convocado neste sábado para defender a seleção venezuelana na Copa América. O técnico Rafael Dudamel escolheu o jogador do Santos para ocupar a vaga de Adalberto Peñaranda, do inglês Watford, cortado do torneio no Brasil por estar lesionado. Yeferson Soteldo sustituirá a Adalberto Peñaranda en la Copa América | #FVF | #Vinotinto...