Esporte Sorteio define que três brasileiros decidirão vagas contra argentinos na Copa Libertadores Cruzeiro encara o River Plate, Palmeiras pega o Godoy Cruz, enquanto Athletico (PR) volta a enfrentar o Boca Juniors

Dois clubes tradicionais e copeiros, do futebol argentino, estarão no caminho de times brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores. Boca Juniors e River Plate serão os desafios para Cruzeiro - na reedição da decisão de 1976, com o River -, enquanto o Athletico (PR) voltará a jogar com o Boca, repetindo os duelos da 1ª fase, quando cada time venceu uma partida. ...