Esporte Sorteio define próximo adversário do Atlético-GO na Copa do Brasil Dragão foi o último classificado no torneio nacional, após superar o Fluminense, por 3 a 1 na quinta-feira (24)

A quarta fase da Copa do Brasil se encerrou nesta quinta-feira (24), com a vitória do Atlético-GO sobre o Fluminense. Assim, os cinco classificados que disputarão as oitavas de final com os clubes da Copa Libertadores, além de Red Bull Bragantino, Fortaleza e Cuiabá, estão definidos. O sorteio para essa etapa será na próxima quinta (1º). Os classificados na quarta...