Esporte Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil será dia 23 de abril CBF vai sortear os confrontos e os mando de campo da próxima fase da competição, que terá os goianos Atlético-GO e Vila Nova

Atlético-GO e Vila Nova vão conhecer seus adversários na 3ª fase da Copa do Brasil daqui uma semana, na próxima sexta-feira, dia 23 de abril. A CBF marcou a data do sorteio dos confrontos e dos mandos de campo. Nesta sexta-feira (16), a CBF divulgou os potes para o sorteio. O sorteio do dia 23 será realizado na sede da CBF, no Rio, às 14 horas. O evento será transmitido no site da CBF.