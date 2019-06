Esporte Sorteio coloca seleção feminina de handebol em 'grupo da morte' no Mundial Brasil está no Grupo B com Austrália, e as potências: França, Dinamarca, Alemanha e Coreia do Sul

A seleção brasileira feminina de handebol não deu sorte, nesta sexta-feira (21), no sorteio das chaves do Mundial do Japão, que será realizado de 30 de novembro a 15 de dezembro deste ano na cidade de Kumamoto. A equipe comandada pelo técnico espanhol Jorge Dueñas caiu no "grupo da morte" junto com a França, atual campeã mundial e olímpica, além de outros dois representantes e...