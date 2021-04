Esporte Sorteio: Atlético-GO vai conhecer roteiro na Sul-Americana Sorteio dos grupos da competição, que o time rubro-negro disputa pela segunda vez, ocorre nesta sexta (9)

Olhos e ouvidos do Atlético-GO se voltarão, no início da tarde desta sexta-feira (9), a partir das 13 horas, para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A definição das chaves será realizada na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai). Por causa das restrições sanitárias e de segurança impostas pela entidade, devido à pandemia do coronavírus, os clubes parti...