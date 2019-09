Esporte Sorocaba bate Boca Juniors nos pênaltis e é tricampeão mundial de futsal Com mais uma taça, time do interior de São Paulo iguala o feito de Carlos Barbosa

O Sorocaba aumentou a sua galeria de troféus. Neste domingo (01), depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação, o time brasileiro derrotou o Boca Juniors nos pênaltis por 3 a 1 e sagrou-se tricampeão mundial de futsal, igualando o feito do Carlos Barbosa. O Sorocaba terminou em primeiro lugar no Grupo C do torneio na primeira fase e gara...