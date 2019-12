Esporte Sornoza aceita reduzir salário e deve trocar Corinthians pela LDU O equatoriano deve ser o terceiro jogador do atual elenco a deixar o Corinthians. Junior Urso irá para o Orlando City e Clayson está perto de acerto com o Bahia

O meia Sornoza deu mais um passo para deixar o Corinthians e acertar com a LDU, do Equador. O principal empecilho para a negociação ser sacramentada até então era o alto salário do jogador, que agora aceitou receber menos para voltar ao seu país de origem. O equatoriano deve ser o terceiro jogador do atual elenco a deixar o Corinthians. Junior Urso irá para o Orla...