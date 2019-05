Esporte Sornoza é cortado do Equador e reforça o Corinthians; Arboleda é confirmado

O Corinthians ganhou um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a disputa da Copa América. O meia Sornoza foi cortado nesta segunda-feira da lista de pré-convocados da seleção equatoriana para a disputa do torneio de seleções, no Brasil. Já Arboleda, do São Paulo, foi confirmado na lista equatoriana. Sornoza estava presen...