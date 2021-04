Esporte 'Somos favoritos', diz volante do Atlético-GO sobre jogo contra Palestino-CHI Dragão viajou para a cidade de Rancagua, no Chile, onde disputará a 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

O Atlético-GO viajou no início da tarde desta quarta-feira (28) rumo ao Chile, onde jogará pela vitória na noite desta quinta-feira (29), diante do Palestino. A partida será disputada no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, a 85 quilômetros da capital, Santiago. O Dragão vem de empate sem gols, na estreia do Grupo F, no jogo diante do Newell's Old Boys (Argentina), e...