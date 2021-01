Esporte 'Somos do tamanho dos nossos sonhos', diz técnico do Atlético-GO após vitória sobre o São Paulo Dragão bate tricolor, que luta pelo título, em casa, atinge 45 pontos e Marcelo Cabo reúne elenco e o instiga por conquista de vaga internacional

Após a vitória do Atlético-GO sobre o São Paulo, por 2 a 1, na tarde deste domingo (31), o técnico Marcelo Cabo chamou jogadores e membros da comissão técnica do Dragão para reunião no gramado. Durante alguns minutos, fez um agradecimento aos atletas e parceiros de trabalho. Na conversa, lembrou que o clube alcançou a principal meta, traçada internamente desde o início ...