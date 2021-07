Esporte 'Somar pontos é importante’, diz artilheiro do Atlético-GO após empate Zé Roberto marcou o gol do Dragão no 1 a 1 com o Juventude, pela 11ª rodada da Série A

O atacante Zé Roberto ressaltou o ponto conquistado pelo Atlético-GO, que cedeu o empate ao Juventude aos 51 minutos do 2º tempo, pela 11ª rodada da Série A. Foi do artilheiro o gol rubro-negro no 1 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, neste domingo (11). Nos últimos três jogos, a equipe goiana conquistou cinco pontos. “Foi importante. Jogar aqui (Caxias do Sul) ...