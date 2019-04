Esporte Solskjaer lembra virada de 1999 e diz que United lutará 'até o fim' no Camp Nou Diabos Vermelhos precisam vencer, fora de casa, por dois de diferença para avançar no torneio continental sem a necessidade de decidir nos pênaltis

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, afirmou que sua equipe é mais forte fisicamente do que o Barcelona e vai lutar "até o fim" para obter a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira (16), no estádio Camp Nou, em Barcelona, após a derrota, por 1 a 0, no primeiro jogo, na Inglaterra. "Somos mais altos e fortes do que eles...