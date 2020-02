Esporte Sol paraguaio no caminho do Goiás na Sul-Americana Goiás faz estreia em torneio continental, ao qual volta após cinco temporadas

Após cinco anos, período em que viveu turbulência, com rebaixamento e disputa da Série B do Brasileiro por três temporadas, e redenção com volta à elite e boa campanha no ano passado, o Goiás volta nesta terça-feira (11) à Copa Sul-Americana, competição afetiva para a torcida, que ainda busca explicações de como o caneco escapou das mãos em 2010 de forma tão dolorida. ...