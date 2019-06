Esporte Sofrido, Brasil vai à semifinal com vitória nos pênaltis Após empate sem gols no tempo regulamentar, seleção brasileira elimina Paraguai nos pênaltis e passa de fase

O Brasil já tem encontro marcado na Copa América. Será na terça-feira, em Belo Horizonte, no Mineirão, onde vai se encontrar com o classificado desta sexta-feira (28), entre Venezuela e Argentina. Será o reencontro com o fantasma que, certamente, atormentará o jovem time de Tite - as lembranças da goleada que a seleção brasileira sofreu da Alemanha, por 7 a 1, há cinco...