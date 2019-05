Dois dos três sobreviventes do incêndio que provocou a morte de dez jovens das categorias de base em um alojamento do CT do Flamengo, no dia 8 de fevereiro, voltaram a treinar no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (13). Foi a primeira atividade feita por Francisco Dyogo e Cauan no local após tragédia.

Cauan chegou a publicar uma mensagem em sua página no Instagram para destacar o retorno emocionante ao CT. “Depois de tudo o que aconteceu, estou de volta à minha casa”, escreveu. Francisco Dyogo, por sua vez, fez em suas redes sociais um post no qual aparece em uma foto e na frente da imagem exibiu uma tarja com o nome do CT para lembrar que a sua localização naquele momento era o Ninho do Urubu.

Os dois jovens ficaram um período internados em hospitais após escaparem vivos do incêndio no alojamento. Um terceiro sobrevivente da tragédia foi Jonatha Ventura, que continua o seu processo de recuperação após ter 30% do seu corpo queimado. Ele já recebeu alta hospitalar e prossegue o seu tratamento com supervisão médica.

O dia, por sinal, foi marcado pelo retorno dos times da base do clube aos treinos no Ninho do Urubu. As equipes sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20 trabalharam nos campos 4 e 5 do CT, que anteriormente só vinham sendo utilizados pelo elenco profissional. O time sub-16 disputou uma partida na Gávea.