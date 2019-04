Esporte Sobrevivente de incêndio em Centro de Treinamento, atleta da base do Flamengo volta a CTI O jogador foi diagnosticado com pancreatite medicamentosa

Internado em um hospital particular desde 8 de fevereiro após sofrer queimaduras em 30% do corpo em um incêndio no CT do Flamengo - que deixou 10 adolescentes mortos -, o atleta da base do clube Jonatha Cruz Ventura voltou a receber tratamento em um Centro de Terapia Intensiva (CTI). O jogador foi diagnosticado com pancreatite medicamentosa. Segundo boletim médico divu...