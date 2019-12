Esporte Sobrevivente da tragédia da Chapecoense, Neto anuncia aposentadoria aos 34 anos O ex-zagueiro foi o último sobrevivente a ser resgatado da tragédia que matou 71 pessoas, sendo 19 jogadores do time que acabou conquistando a Copa Sul-Americana de 2016

Um dos sobreviventes da tragédia da Chapecoense com o avião da LaMia, o zagueiro Neto anunciou a aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (13). O defensor tentou retornar aos gramados na atual temporada, chegou a treinar com bola em março, mas as dores levaram o atleta a pendurar as chuteiras. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Apesar ...