Esporte Sobre ser goleador, reforço do Goiás avisa: 'É pra isso que estou aqui', diz Kayke Ex-Flamengo e Santos, atacante chega ao clube esmeraldino para disputar a Série A e valoriza experiência fora do País: "No Japão, ter que limpar sua chuteira"

Goiás quer recuperar o atacante Kayke, de 31 anos, e espera contar com os gols do jogador na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino estreia justamente contra o último clube que o atleta defendeu, o Fluminense - a partida será no dia 28 de abril. Apresentado nesta terça-feira (9), Kayke garantiu que o torcedor esmeraldino pode cobrá-lo. "Em relação a assumir u...