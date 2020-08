Esporte Soberano na Champions feminina, Lyon encara Wolfsburg por 5ª taça seguida Neste domingo (30), contra o Wolfsburg, as francesas vão em busca do seu sétimo título da Champions League

Enquanto no futebol masculino o Lyon ainda persegue o primeiro escalão europeu e surpreendeu ao chegar às semifinais da Champions League, sua equipe feminina é a responsável por estabelecer a régua do que há de melhor entre as mulheres no futebol de clubes da Europa. Neste domingo (30), contra o Wolfsburg, as francesas vão em busca do seu sétimo título da Champi...